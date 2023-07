Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der GVIE-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 14,69 EUR.

Die Aktie verlor um 09:18 Uhr in der GVIE-Sitzung 2,3 Prozent auf 14,69 EUR. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 14,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 769 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2022 bei 40,72 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 177,20 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 17.05.2023 auf bis zu 9,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie.

Beyond Meat gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,58 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 92,24 USD – das entspricht einem Abschlag von 15,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 109,46 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Beyond Meat am 03.08.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,197 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

