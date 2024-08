Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gewinnt am Montagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 6,34 USD.

Das Papier von Beyond Meat legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 6,34 USD. Bei 6,39 USD erreichte die Beyond Meat-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 66.689 Stück.

Am 30.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 97,48 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 5,13 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 19,09 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Beyond Meat seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 07.08.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,53 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,83 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 93,19 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 102,15 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,211 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

