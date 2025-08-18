DAX24.424 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,85 -0,6%Dow45.000 +0,2%Nas21.418 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1671 +0,1%Öl66,11 -0,5%Gold3.327 -0,1%
Kursentwicklung

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Nachmittag südwärts

19.08.25 16:09 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 2,52 USD.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 2,52 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,52 USD nach. Bei 2,52 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 74.848 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 7,59 USD. Mit einem Zuwachs von 201,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,23 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 74,96 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 93,19 Mio. USD umgesetzt worden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,829 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

