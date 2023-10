Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag im Minus

So entwickelt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 7,74 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 11:16 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 7,74 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 7,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,69 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.564 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 176,64 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 7,58 EUR. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 2,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 07.08.2023 vor. Das EPS lag bei -0,83 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 102,15 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 30,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 147,04 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,377 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

