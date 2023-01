Beyond Meat Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Beyond Meat

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 13,05 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 13,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,35 EUR. Zuletzt wechselten 147 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 60,40 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 78,40 Prozent zulegen. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 10,73 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,65 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie.

Am 09.11.2022 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 82,50 USD – das entspricht einem Abschlag von 22,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 106,43 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 23.02.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2022 -5,836 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

November 2022: Analysten sehen für Beyond Meat-Aktie schwarz

Oatly, Beyond Meat & Co: Das Geschäft mit Alternativen für Fleisch, Milch & Co.

Beyond Meat verfehlt Erwartungen - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch mit Kursfeuerwerk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com