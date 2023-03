Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag im Aufwind

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 09:08 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 15,60 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.556 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,47 USD) erklomm das Papier am 24.03.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 70,82 Prozent zulegen. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 23.02.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,60 Prozent auf 79,94 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 100,68 USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Beyond Meat am 10.05.2023 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,559 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

