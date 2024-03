Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat präsentiert sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 8,11 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 8,11 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Beyond Meat-Aktie bei 8,13 USD. Bei 7,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 81.963 Beyond Meat-Aktien.

Bei 19,24 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 57,85 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 5,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 45,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Beyond Meat 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 27.02.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 73,68 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,94 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -2,373 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

New Constructs-CEO: Reddit-IPO läutet "Rückkehr des Schrott-Börsengangs" ein

Aktie +31%: Beyond Meat überzeugt beim Umsatz - Tiefrote Zahlen bleiben

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal