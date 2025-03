Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Verlusten

Kurs der Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 3,47 USD.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 3,47 USD abwärts. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 3,43 USD. Mit einem Wert von 3,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 60.505 Beyond Meat-Aktien.

Bei 10,30 USD markierte der Titel am 15.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 197,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Am 05.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 17,46 Prozent Luft nach unten.

Beyond Meat ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76,66 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Beyond Meat einen Umsatz von 73,68 Mio. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Beyond Meat am 07.05.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,519 USD je Aktie ausweisen dürften.

