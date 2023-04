Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 08:00 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 13,51 EUR. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 13,51 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,51 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 100 Beyond Meat-Aktien.

Am 28.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,28 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 69,49 Prozent niedriger. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 29,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,67 USD.

Beyond Meat ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 79,94 USD, gegenüber 100,68 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,60 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Beyond Meat am 10.05.2023 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,508 USD je Beyond Meat-Aktie.

