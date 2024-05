Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 7,17 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Beyond Meat-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 7,17 USD ab. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 7,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,19 USD. Bisher wurden via NASDAQ 65.453 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.07.2023 markierte das Papier bei 19,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 168,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Mit Abgaben von 22,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Beyond Meat-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Beyond Meat gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,04 Prozent auf 75,60 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 92,24 Mio. USD gelegen.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,294 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie fällt zweistellig: Beyond Meat steckt weiter tief in den roten Zahlen

Ausblick: Beyond Meat gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Piper Sandler bleibt pessimistisch für Beyond Meat-Aktie - Kurssturz voraus?