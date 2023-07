Beyond Meat Aktie News: Anleger setzen Beyond Meat am Nachmittag unter Druck

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,2 Prozent auf 16,13 USD abwärts.

Um 16:08 Uhr rutschte die Beyond Meat-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 5,2 Prozent auf 16,13 USD ab. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 16,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 737.782 Stück.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,59 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 176,44 Prozent wieder erreichen. Bei 9,82 USD erreichte der Anteilsschein am 13.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 39,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie an.

Beyond Meat gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,58 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 92,24 USD, gegenüber 109,46 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,73 Prozent präsentiert.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,197 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie +10%: Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal