Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Vormittag nach

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 15,16 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:03 Uhr 0,4 Prozent auf 15,16 EUR. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 15,00 EUR. Mit einem Wert von 15,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 272 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,07 EUR) erklomm das Papier am 09.08.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 184,14 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2023 bei 9,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Am 10.05.2023 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,58 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 92,24 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 109,46 USD in den Büchern gestanden.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,197 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie +10%: Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal