Kursentwicklung

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

20.08.25 16:10 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 2,42 USD ab.

Um 15:50 Uhr fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 2,42 USD ab. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,42 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,43 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 52.797 Aktien.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,59 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 213,64 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,23 USD am 09.05.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 8,06 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beyond Meat gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,38 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,829 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

