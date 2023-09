Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Beyond Meat im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 9,73 EUR zu.

Um 11:34 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 9,73 EUR. Im Tageshoch stieg die Beyond Meat-Aktie bis auf 9,80 EUR. Bei 9,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 5.048 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2023 auf bis zu 21,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 120,17 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 7,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Am 07.08.2023 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 102,15 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 147,04 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 08.11.2023 gerechnet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,335 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

