Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Beyond Meat im Blick

Die Aktie von Beyond Meat zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Beyond Meat-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 9,61 EUR an der Tafel.

Die Beyond Meat-Aktie zeigte sich um 09:12 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 9,61 EUR an der Tafel. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,61 EUR aus. Bei 9,60 EUR markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 9,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 564 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2023 markierte das Papier bei 21,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 124,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 6,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Beyond Meat-Aktie im Durchschnitt mit 11,67 USD.

Beyond Meat ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 102,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 147,04 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Beyond Meat am 08.11.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,335 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus