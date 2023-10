Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagmittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 7,02 EUR abwärts.

Das Papier von Beyond Meat befand sich um 11:15 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,3 Prozent auf 7,02 EUR ab. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.443 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2023 bei 21,42 EUR. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 67,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.10.2023 bei 6,96 EUR. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 0,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Beyond Meat-Aktie wird bei 11,67 USD angegeben.

Am 07.08.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,53 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 102,15 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 147,04 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,377 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

