Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 6,70 USD.

Um 12:01 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 6,70 USD. Bisher wurden heute 919 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 22,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 241,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Bei 5,58 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 20,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 08.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -1,60 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,71 Prozent auf 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 82,50 USD gelegen.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,749 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor