Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 6,58 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 1,6 Prozent auf 6,58 USD. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,51 USD ein. Mit einem Wert von 6,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 243.340 Beyond Meat-Aktien.

Am 25.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 247,83 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,58 USD am 27.10.2023. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 17,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beyond Meat ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,71 Prozent zurück. Hier wurden 75,31 USD gegenüber 82,50 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 22.02.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,749 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor