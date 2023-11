Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Beyond Meat legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 6,03 EUR.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 6,03 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Beyond Meat-Aktie bei 6,03 EUR. Bei 6,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.075 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2023 bei 21,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 254,99 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,34 EUR am 26.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,48 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 08.11.2023 vor. Das EPS lag bei -1,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,71 Prozent zurück. Hier wurden 75,31 USD gegenüber 82,50 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -3,749 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

