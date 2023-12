Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 10,09 USD.

Die Beyond Meat-Aktie konnte um 12:01 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 10,09 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 2.219 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,87 USD. Dieser Kurs wurde am 25.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 126,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,58 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 44,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 08.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,60 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 75,31 USD – das entspricht einem Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,50 USD in den Büchern gestanden hatten.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -3,750 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

