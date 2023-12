Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Beyond Meat

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der BX World-Sitzung um 1,3 Prozent auf 8,72 CHF ab.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im BX World-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 8,72 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,72 CHF aus. Mit einem Wert von 8,72 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 210 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,45 CHF erreichte der Titel am 28.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 100,20 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 5,12 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,25 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 08.11.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,60 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,71 Prozent auf 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 82,50 USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 22.02.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,745 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor