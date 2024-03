Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 8,23 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 8,23 USD. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,40 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,27 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 120.004 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2023 bei 19,24 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 57,22 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,58 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 32,20 Prozent wieder erreichen.

Beyond Meat-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,40 USD gegenüber -1,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 73,68 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 79,94 USD umgesetzt worden waren.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -2,373 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

