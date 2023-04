Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verteuert sich am Freitagvormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:11 Uhr 0,1 Prozent auf 12,62 EUR. Die Beyond Meat-Aktie legte bis auf 12,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 1.147 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,28 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,49 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 21,15 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie aus.

Beyond Meat veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,27 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 79,94 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,68 USD erwirtschaftet worden waren, um 20,60 Prozent verringert.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q1 2023 wird am 10.05.2023 erwartet.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,508 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

