Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verliert am Freitagnachmittag

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 15,15 USD.

Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 15,15 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,01 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 15,60 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 638.712 Stück.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 66,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 10.05.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,58 USD vermeldet. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 92,24 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,46 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 03.08.2023 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,193 USD je Beyond Meat-Aktie.

