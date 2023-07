Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Kurs der Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 14,01 EUR.

Das Papier von Beyond Meat legte um 09:13 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 0,9 Prozent auf 14,01 EUR. Die Beyond Meat-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,01 EUR. Bei 14,01 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 78 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,92 EUR) erklomm das Papier am 09.08.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 206,27 Prozent Luft nach oben. Am 16.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,35 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,67 USD.

Am 10.05.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,58 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,73 Prozent zurück. Hier wurden 92,24 USD gegenüber 109,46 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -3,193 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie +10%: Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal