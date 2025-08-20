DAX24.289 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.773 -0,4%Nas21.103 -0,3%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1607 -0,4%Öl67,21 +0,3%Gold3.338 -0,3%
Aktienkurs aktuell

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Verlusten

21.08.25 16:11 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 2,39 USD.

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:50 Uhr um 1,0 Prozent auf 2,39 USD ab. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,39 USD ein. Bei 2,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.989 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,59 USD. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. 218,24 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 6,71 Prozent Luft nach unten.

Am 06.08.2025 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 93,19 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 74,96 Mio. USD.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2025 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -1,869 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

