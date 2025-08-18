Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagabend mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 2,38 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 2,38 USD. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,36 USD ein. Mit einem Wert von 2,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 103.330 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 7,59 USD. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 68,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,23 USD fiel das Papier am 09.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,32 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,96 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

2025 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -1,869 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?