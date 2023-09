Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagmittag billiger

Beyond Meat im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 9,50 EUR ab.

Die Beyond Meat-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:09 Uhr um 1,3 Prozent auf 9,50 EUR nach. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 9,50 EUR ein. Mit einem Wert von 9,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 818 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 125,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2023 bei 9,07 EUR. Abschläge von 4,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 07.08.2023. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,53 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 102,15 USD – das entspricht einem Minus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,04 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,335 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

