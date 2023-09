Beyond Meat im Fokus

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

21.09.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 9,66 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 08:38 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze gewann die Beyond Meat-Aktie bis auf 9,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,66 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 200 Beyond Meat-Aktien den Besitzer. Am 24.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,62 EUR. Gewinne von 123,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie aus. Am 07.08.2023 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,83 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 102,15 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 147,04 USD umgesetzt worden. Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden. Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,335 USD je Beyond Meat-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

