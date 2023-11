Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagmittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Beyond Meat. Der Beyond Meat-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 5,96 EUR.

Der Beyond Meat-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 11:25 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 5,96 EUR. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,96 EUR ab. Bei 6,14 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 1.166 Beyond Meat-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2023 bei 21,62 EUR. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 72,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,28 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,37 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 08.11.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 75,31 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,50 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,749 USD einfahren.

