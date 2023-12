Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verteuert sich am Donnerstagmittag

Kurs der Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 9,36 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:50 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 9,36 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 897 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,87 USD erreichte der Titel am 25.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 144,34 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (5,58 USD). Mit einem Kursverlust von 40,38 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beyond Meat ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,60 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 75,31 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 82,50 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 22.02.2024 vorlegen.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,750 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

