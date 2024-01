Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 7,34 USD zu. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.299 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.02.2023 markierte das Papier bei 22,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 211,58 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,98 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 75,31 USD – das entspricht einem Abschlag von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82,50 USD erwirtschaftet worden.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,750 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor