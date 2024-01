Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat behauptet sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 6,75 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Beyond Meat-Aktie um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel bei 6,75 EUR. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,79 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,79 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 115 Beyond Meat-Aktien.

Bei einem Wert von 21,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2023). 220,17 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,28 EUR ab. Abschläge von 21,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 08.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,60 USD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,71 Prozent auf 75,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,50 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 22.02.2024 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,750 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

