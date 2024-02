Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gewinnt am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 7,35 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:46 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 7,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 2.002 Stück.

Am 25.02.2023 markierte das Papier bei 22,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 67,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,58 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Beyond Meat 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 09.11.2023 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,60 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,71 Prozent zurück. Hier wurden 75,31 USD gegenüber 82,50 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 27.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,750 USD je Beyond Meat-Aktie.

