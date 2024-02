Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stieg im Stuttgart-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 6,83 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im Stuttgart-Handel gewann die Aktie um 09:09 Uhr 4,2 Prozent auf 6,83 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Beyond Meat-Aktie bei 6,83 EUR. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 6,73 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.000 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.02.2023 bei 21,62 EUR. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 68,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 5,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 22,38 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 erhielten Beyond Meat-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 09.11.2023 vor. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,71 Prozent zurück. Hier wurden 75,31 USD gegenüber 82,50 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2024 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,750 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

Redaktion finanzen.net

