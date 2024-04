Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 6,40 USD.

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 6,40 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,28 USD. Bei 6,43 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 70.237 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 200,63 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,58 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 14,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Beyond Meat-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 27.02.2024 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,05 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 73,68 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 79,94 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,379 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

