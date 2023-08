Blick auf Aktienkurs

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat macht am Dienstagmittag Boden gut

22.08.23 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 11,90 USD zu.

Werbung

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 11:46 Uhr 2,1 Prozent. Im heutigen Handel wurden bisher 1.179 Beyond Meat-Aktien umgesetzt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,50 USD. Dieser Kurs wurde am 23.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 139,50 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 9,82 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 17,52 Prozent Luft nach unten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie an. Beyond Meat veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,53 Prozent zurück. Hier wurden 102,15 USD gegenüber 147,04 USD im Vorjahreszeitraum generiert. Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. 2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,332 USD verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com