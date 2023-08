Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 11,38 USD.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 11,38 USD abwärts. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,36 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,79 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 285.830 Beyond Meat-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,50 USD erreichte der Titel am 23.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 150,44 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2023 Kursverluste bis auf 9,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 13,75 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,67 USD an.

Am 08.08.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 102,15 USD – das entspricht einem Abschlag von 30,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 147,04 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,332 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

