Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 2,41 USD zu.

Das Papier von Beyond Meat konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 2,41 USD. Im Tageshoch stieg die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,42 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 36.133 Stück.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,59 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 215,59 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,23 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,96 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,869 USD ausweisen wird.

