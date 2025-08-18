Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagabend mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Beyond Meat zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 2,43 USD.
Das Papier von Beyond Meat legte um 20:05 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 2,43 USD. Bei 2,50 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,40 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 183.403 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.
Bei 7,59 USD markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 212,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 8,25 Prozent Luft nach unten.
Beyond Meat gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,96 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,869 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage
Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?
