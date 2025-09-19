Beyond Meat Aktie News: Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von Beyond Meat

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 2,79 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:00 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 2,79 USD. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,72 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,83 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 149.574 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,59 USD. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 63,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,23 USD. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 25,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 74,96 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 93,19 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,919 USD ausweisen wird.

