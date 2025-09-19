Beyond Meat Aktie News: Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von Beyond Meat
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 2,79 USD.
Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:00 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 2,79 USD. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,72 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,83 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 149.574 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.
Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,59 USD. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 63,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,23 USD. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 25,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 74,96 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 93,19 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 vorlegen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,919 USD ausweisen wird.
Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage
Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?
