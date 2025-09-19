DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.405 +0,2%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.467 -2,8%Euro1,1798 +0,4%Öl66,58 -0,1%Gold3.748 +1,7%
Aktie im Blick

Beyond Meat Aktie News: Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von Beyond Meat

22.09.25 20:25 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von Beyond Meat

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 2,79 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:00 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 2,79 USD. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,72 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,83 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 149.574 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,59 USD. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 63,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,23 USD. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 25,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,53 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 74,96 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 93,19 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 05.11.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,919 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

