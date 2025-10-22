Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat haussiert am Mittwochnachmittag

So bewegt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 63,8 Prozent auf 5,93 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 63,8 Prozent auf 5,93 USD nach oben. Bei 6,43 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,11 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 120.319.578 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Bei 6,64 USD markierte der Titel am 29.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Am 17.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 1.085,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beyond Meat gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 74,96 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 93,19 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Beyond Meat am 04.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2025 -1,918 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

