Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Beyond Meat zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte zuletzt bei 6,33 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:55 Uhr bei der Beyond Meat-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 6,33 USD. Zuletzt wechselten 170 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,87 USD erreichte der Titel am 25.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 261,30 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 13,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.11.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,60 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 75,31 USD in den Büchern – ein Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 82,50 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,749 USD ausweisen wird.

