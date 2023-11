Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verliert am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 5,73 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 09:11 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 5,73 EUR. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 5,73 EUR. Bei 5,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 40 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.02.2023 auf bis zu 21,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 277,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (5,28 EUR). Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 7,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 08.11.2023 vor. Das EPS lag bei -1,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,60 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 82,50 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 75,31 USD.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,749 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

