Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,6 Prozent auf 9,23 USD.

Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 9,23 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,16 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 9,25 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 426.510 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2023 bei 22,87 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 147,78 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 08.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,09 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 75,31 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 82,50 USD umgesetzt worden waren.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2023 -3,750 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

