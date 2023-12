Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Vormittag schwächer

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,6 Prozent auf 8,40 EUR ab.

Das Papier von Beyond Meat gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 08:01 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 8,40 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 8,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,40 EUR. Zuletzt wechselten 37 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2023 markierte das Papier bei 21,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 157,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 5,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 58,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beyond Meat ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,60 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 75,31 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 82,50 USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -3,750 USD je Aktie aus.

