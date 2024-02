Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 7,46 USD abwärts.

Das Papier von Beyond Meat befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,6 Prozent auf 7,46 USD ab. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,40 USD ab. Bei 7,70 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 296.546 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 22,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 206,77 Prozent. Bei 5,58 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 25,15 Prozent sinken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 09.11.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei -1,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,60 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 75,31 USD in den Büchern – ein Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 82,50 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 27.02.2024 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,750 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

Redaktion finanzen.net

