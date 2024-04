Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 6,21 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 6,21 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Beyond Meat-Aktie sogar auf 6,23 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 6,16 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 28.681 Stück.

Am 15.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,24 USD an. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 67,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 11,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beyond Meat-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 27.02.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,05 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 73,68 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 79,94 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,379 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

