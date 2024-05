Beyond Meat Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Beyond Meat

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 7,16 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 7,16 USD ab. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,14 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 59.941 Beyond Meat-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,24 USD) erklomm das Papier am 15.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 168,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,58 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 08.05.2024 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,92 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 75,60 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,24 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Beyond Meat am 01.08.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2024 -2,294 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

