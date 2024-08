Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat steigt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 6,50 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 6,50 USD. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,53 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,31 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 131.500 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.08.2023 bei 12,52 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 92,62 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 26,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Beyond Meat-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2024 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,53 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,83 USD je Aktie erzielt worden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 93,19 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,15 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,211 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie klettert zweistellig: Beyond schreibt weiter tiefrote Zahlen und macht weniger Umsatz

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie fällt zweistellig: Beyond Meat steckt weiter tief in den roten Zahlen